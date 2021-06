Saiba se você tem direito ao ‘Vale Gás’ em Cotia

Programa social

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social lançou um canal de atendimento onde o morador pode consultar se está cadastrado no Número de Inscrição Social (NIS), um dos pré-requisitos necessários para ser beneficiado pelo programa







O governo de São Paulo inseriu o município de Cotia no programa ‘Vale Gás’, que vai garantir transferência de renda para a compra de botijão de gás de cozinha (GLP 13kg) para mais de 100 mil famílias carentes em todo o estado.





Terão acesso ao programa as famílias inscritas no CadÚnico (sem Bolsa Família) e com renda mensal per capita de até R$ 178,00.





Para saber se poderá ser inserido no programa, o cidadão deve entrar no site oficial do Vale Gás (CLIQUE AQUI) e consultar a elegibilidade ao benefício. O site já está disponível e basta digitar o número do NIS (Número de Inscrição Social) para ter acesso às informações.





Com investimento total de R$ 30 milhões, o benefício do Vale Gás pagará três parcelas de R$ 100,00 bimestrais, totalizando R$ 300,00.





ATENDIMENTO EM COTIA





A Secretaria de Desenvolvimento Social (SDS) de Cotia informou que está disponível, por meio do CRAS CREAS Online, uma nova opção de atendimento exclusiva sobre o Programa Vale Gás, do Governo do Estado.





O CRAS CREAS Online pode ser acessado pelo Atendimento pelo Whatsapp 11 96300-7500.





Com a nova opção de atendimento do CRAS CREAS Online, o morador pode consultar se está cadastrado no Número de Inscrição Social (NIS), um dos pré-requisitos necessários para ser beneficiado pelo programa.





“Caso a pessoa não esteja cadastrada no NIS, ela recebe informação se está no perfil e recebe todas as orientações para fazer a inscrição no Cadastro Único”, explicou Mara Franco, Secretária de Desenvolvimento Social.