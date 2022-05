Pré-candidato ao governo de SP, Garcia aumenta o valor do vale gás para R$110

Aumento de 10% será em cada parcela bimestral

Foto: Marcello Casal / Agência Brasil





Atual governador de São Paulo e pré-candidato à reeleição, Rodrigo Garcia (PSDB) autorizou o reajuste do vale gás no Estado. O valor do benefício terá um aumento de 10% em cada parcela bimestral e passará a ser de R$ 110.





O aumento foi determinado por Rodrigo para deixar o valor do benefício compatível aos preços atuais dos botijões de 13 kg do gás de cozinha, conforme dados colhidos pela ANP (Agência Nacional de Petróleo).





De acordo com as informações da ANP, o botijão de gás em São Paulo tinha preço médio de 112 entre os últimos dias 15 e 21. Em julho de 2021, quando as primeiras parcelas do Vale Gás começaram a ser pagas, o valor médio do mesmo produto em São Paulo era de R$ 91.





Garcia assumiu o governo em primeiro de abril, após João Doria renunciar ao cargo porque disputaria à Presidência da República. Diante da falta de apoio do PSDB, no entanto, na semana passada o ex-governador desistiu da disputa.





Na corrida pelo governo paulista, Garcia aparece na quarta colocação nas pesquisas: tem 6% das intenções de voto, segundo o levantamento do Datafolha divulgado em abril.