Bom Prato em Cotia está com 87% das obras concluídas

Informação foi publicada nas redes sociais do vereador Professor Osmar (Podemos), que visitou mais uma vez as instalações do restaurante popular no centro de Cotia

Instalações do Bom Prato em Cotia. Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia





A unidade do restaurante popular Bom Prato no centro de Cotia está com 87% das obras concluídas e deve ficar pronta dentro de uma semana. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (6) em um vídeo publicado nas redes sociais do vereador Professor Osmar (Podemos), que visitou as instalações do restaurante mais uma vez. está com. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (6) em umque visitou as instalações do restaurante mais uma vez.









O Bom Prato será gerido pela Organização da Sociedade Civil (OSC) Associação Família Nova Aliança, que venceu a licitação realizada pelo Estado. O convênio contempla a utilização de recursos do Fundo Municipal de Assistência Social.





No local, serão servidos cerca de 1.200 almoços por dia a R$1,00, também serão servidos 300 cafés a R$0,50 – valores praticados em todas as outras unidades do programa.





As adequações que estão em andamento no imóvel envolvem a implantação da cozinha industrial, câmara frigorífica, espaço administrativo, estoque e refeitório. O Restaurante Bom Prato terá também ar condicionado e acessibilidade.





autor da indicação do Bom Prato na cidade. Além da indicação, o parlamentar realizou um abaixo-assinado e enviou ofícios para a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. O vereador Professor Osmar foi oAlém da indicação, o parlamentar realizou