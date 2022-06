Servidores da Câmara de Cotia recebem R$2 mil por mês de vale alimentação e refeição

Confira os detalhes do levantamento feito pelo Cotia e Cia, por meio da coluna #DeOlhoNaConta, na reportagem abaixo

Os servidores públicos que trabalham naOs contratos dos tickets, ambos com a mesma empresa, estão disponíveis no

já havia publicado uma reportagem sobre o valor do ticket-refeição. De acordo com o contrato,. Mas a Mesa Diretora, composta pelos vereadores

No dia 25 de maio de 2022, arepresentada pelo presidente, prorrogou o contrato com a empresa, situada em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, referente aos cartões do vale alimentação. A prorrogação é de mais um ano, começando em 3 de junho