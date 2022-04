Bom Prato começa a ser instalado em Cotia com previsão para ser inaugurado em junho

Instalações foram divulgadas nesta quarta-feira (6) pelo vereador Professor Osmar (Podemos) em suas redes sociais; Cotia e Cia entrevistou o vereador, autor da indicação do programa; confira

Bom Prato começou a ser instalado no Espaço Movimenta Cotia, antigo Esporte Clube Cotiano, no centro do município. As instalações foram registradas pelo vereador Professor Osmar (Podemos), autor da indicação que solicitou o equipamento estadual na cidade, nesta quarta-feira (6). O restaurante popular será inaugurado em junho deste ano.





Segundo a Organização da Sociedade Civil (OSC), responsável pela execução do serviço, a capacidade do espaço é para atender 1.250 pessoas por dia, com café da manhã a 0,50 centavos e almoço a R$ 1.





De acordo com Professor Osmar, o Bom Prato será inaugurado em junho deste ano. Para ele, é uma “alegria imensa” em ver o sonho próximo de ser concretizado.





“Além de trazer o serviço de qualidade, que é o Bom Prato, vamos poder ajudar as pessoas que mais precisam com um preço bem acessível. Então, não tem palavra para expressar a alegria. Estou muito feliz com essa conquista de Cotia”, disse o vereador ao Cotia e Cia nesta quinta-feira (7).





Vereador Professor Osmar com os gestores do Bom Prato. Foto: Reprodução / Redes sociais

O investimento estadual para o restaurante popular em Cotia será de R$ 1 milhão, que será destinado a adequações do local, como por exemplo, novas caldeiras, fornos e utensílios em geral.