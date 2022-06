Em uma semana, Cotia registrou mais casos de Covid-19 do que nos 3 últimos meses

De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados 438 novos casos na última semana

Desde o início de março, quando a pandemia começou a ser mais controlada – levando, inclusive, a liberação do uso de máscaras -, o número de infecções caiu consideravelmente.

Cotia e Cia fez um levantamento junto aos dados da Secretaria de Saúde e constatou que, em março, por exemplo, a cidade registrou 179 casos; abril foram 99 e, em maio, dois meses após a liberação das máscaras, foram contabilizados 257 casos de Covid.

Se somarmos os meses de abril e maio, a cidade teve 356 casos de coronavírus. Ou seja, a primeira semana de junho já registrou mais casos do que os dois últimos meses somados.

VOLTA DAS MÁSCARAS

o anúncio oficial foi feito na quinta-feira da semana passada (02/06). O município acompanha a decisão do governo estadual que voltou a recomendar o uso do equipamento de proteção individual no dia 31 de maio.