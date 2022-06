Associação chama Lenha de ‘mirim’ e repudia vereador por criticar agente de trânsito

Confira o que a Associação Nacional dos Agentes de Trânsito do Brasil disse sobre o episódio envolvendo Paulinho Lenha e o agente de trânsito Reinaldo Souza

Vereador de Cotia, Paulinho Lenha (MDB). Foto: Reprodução / Câmara de Cotia





A Associação Nacional dos Agentes de Trânsito do Brasil (AGTBRASIL) repudiou a atitude do vereador de Cotia, Paulinho Lenha (MDB), "por agir contra a legislação de trânsito". A nota de repúdio foi enviada ao Cotia e Cia nesta sexta-feira (17).





“O vereador Paulinho Lenha (MDB), ao dizer que o agente de trânsito só sabe ‘multar’ e de que ‘a multa atrapalha a vida das pessoas’, se coloca contra a legislação de trânsito e demonstra total desconhecimento dela. O Agente de Trânsito, em lugar nenhum do país, multa, mas cumpre o artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) ao lavrar o auto de infração de trânsito quando constatar infrações de trânsito”, destacou.





AGTBRASIL é em relação ao episódio que envolveu Paulinho Lenha e o agente de trânsito de Cotia, Reinaldo Souza. Segundo a versão do agente, em denúncia ao Ministério Público, o vereador não gostou de ter sido multado dentro do estacionamento do Poupatempo de Cotia, ao estacionar em vaga de idoso sem a credencial. O posicionamento daé em relação ao episódio que envolveu









“Tive uma situação com esse mesmo agente de trânsito [Reinaldo] no Poupatempo. Sofri um desacato por essa pessoa. Não gostei. Da mesma forma que ele precisa orientar as pessoas, ele deveria aprender a conversar. Ele estava abordando uma pessoa por conta que ela estava sem o cartão do idoso. Eu fui falar com ele e ele verbalmente me agrediu, e eu também agredi ele. Eu não sou hipócrita. Quando a gente apanha, a gente tem que bater também”, discursou.





Ainda de acordo com o vereador, o secretário de Transportes e Mobilidade (Setram) de Cotia, Joaquim Brechó, recebeu a reclamação e tirou o agente de sua função das ruas, o colocando na parte interna da corporação.





“É lá que ele tem que ficar. Precisa fazer uma reavaliação sobre esse agente de trânsito. Ele acha que é acima da lei. Ele acha que pode multar e a multa, muitas vezes, atrapalha toda a vida da pessoa”, afirmou Lenha.





Diante do ocorrido, a AGTBRASIL explicou que a multa quem aplica é a Secretaria de Trânsito, e não cabe o agente decidir se lavra ou não o auto de infração por sentimento pessoal, “pois é ato vinculado por lei”.





“A multa educa e promove a organização no trânsito e a preservação da incolumidade das pessoas ao desestimular o cometimento das infrações pelas sanções administrativas”, disse a associação.





A AGTBRASIL ainda continua a nota dizendo que em nenhum momento das declarações do vereador se contesta a existência da infração, mas apenas a aplicação da penalidade “e exige que o Agente de Trânsito converse antes de ‘multar’. “Ora, a expressão ‘conversar’ pode até conotar algo à margem da lei, enfim, o vereador presta um grande desserviço ao seu município com os fatos narrados a imprensa.”





A Associação Nacional dos Agentes de Trânsito do Brasil ainda declara que o papel de um vereador é de legislar e fiscalizar o cumprimento da lei no seu município.





A expressão ‘vereador’ tem origem grega que significa vereda, caminho. Então, sua atuação de parlamentar mirim é de no mínimo de estar colaborando para o serviço público. A segurança viária no município de Cotia depende da ação fiscalizatória do trânsito e o trabalho dos Agentes de Trânsito sem interferências e perseguições de vereadores que discordem da legislação de trânsito





Por fim, a AGTBRASIL informou que recomendará, por envio de oficio a Câmara de Vereadores de Cotia, palestras sobre o Código de Trânsito Brasileiro e acompanhará o caso do Agente de Trânsito Reinado Souza, “que é servidor público há mais de dez anos no município e membro da entidade.”





Cotia e Cia entrou novamente em contato com Paulinho Lenha por meio de seu telefone pessoal e, caso haja retorno, será acrescentado nesta reportagem.