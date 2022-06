Após anunciar palestra de Cortella, Itiki e Câmara de Cotia evitam tocar no assunto

Presidente da Câmara mandou reportagem procurar informações no Portal da Transparência - onde não há informações - e diretoria da Escola do Parlamento disse que o IGM, instituto contratado por R$1,9 milhão, é o responsável pela palestra; entenda

Presidente da Câmara de Cotia, vereador Celso Itiki (PSD). Foto: Reprodução / Câmara de Cotia









Após ter anunciado a palestra com o o filósofo e educador, Mário Sérgio Cortella, o presidente da Câmara de Cotia, vereador Celso Itiki (PSD) não tocou mais no assunto. Da última vez em que Cotia e Cia fez contato com o parlamentar, para saber mais detalhes do evento, Itiki apenas respondeu, rispidamente: "procura no Portal da Transparência".









Cotia e Cia ainda tentou buscar informações sobre a palestra de Cortella através da Lei de Acesso à Informação (LAI). Em resposta, a diretoria da Escola do Parlamento da Câmara Municipal de Cotia enviou o seguinte esclarecimento: "A palestra que ocorrerá na cidade é de responsabilidade única e exclusiva do Instituto de Gestão Municipal (IGM), portanto quaisquer informações acerca do evento devem ser questionadas aos responsáveis pela organização do evento."





Cotia e Cia fez contato com o IGM, mas ainda não houve resposta.





O IGM é empresa de Sorocaba, contratada pela Câmara de Cotia por R$1,9 milhão, para dar cursos e palestras durante a semana dentro da Casa Legislativa. Na oportunidade em que a reportagem foi participar de um dos cursos, tinham apenas dois alunos.





A palestra de Cortella, anunciada no dia 17 de maio por Itiki, estava prevista para ocorrer no dia 23 de junho no auditório do Colégio Rio Branco, na Granja Viana. Itiki ainda disse o tema da palestra: 'Mudar é complicado, mas se acomodar é perecer'.





Procurado, o Colégio Rio Branco informou ao Cotia e Cia que houve, de fato, o contato com a instituição para que o espaço do auditório fosse cedido ao evento. Porém, o colégio ressaltou que a parceria ainda está em tratativas e que "aparentemente vai dar certo" de a palestra ocorrer. Mas sem citar a data.





Sobre a possibilidade de a palestra ser aberta ao público ou não, o Rio Branco não soube informar.





Cotia e Cia também entrou em contato com a assessoria de Mário Sérgio Cortella, mas não houve retorno.