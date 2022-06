Semáforos provisórios em Caucaia trazem transtornos para motoristas no 1º dia de operação

No trajeto de apenas um quilômetro, motoristas chegaram a levar 40 minutos para passar; secretário de Obras e Prefeitura de Cotia pediram desculpas pelo transtorno; veja a reportagem

Imagem enviada ao Cotia e Cia pelo leitor Ozevaldo Carvalho









Acontece que o primeiro dia de experiência dos novos equipamentos trouxe transtornos para motoristas que passaram pelo local, principalmente no final da tarde [VEJA A NOTA DA PREFEITURA NO DECORRER DO TEXTO]





“Não sei qual a necessidade em funcionar esse semáforo em horário de pico. Gastei 40 minutos da Blau(empresa que fica a um quilômetro do semáforo) até o centro de Caucaia”, disse Ozevaldo Carvalho de Oliveira, que passou pelo local por volta das 18h40.





A reclamação sobre os transtornos causados também tomou conta das redes sociais nesta quarta. Internautas ainda questionaram a necessidade deste serviço.





“Se ainda liberassem as duas faixas pra descer, mas não.. vai funilando e o troço fecha... E qual a necessidade do pessoal de baixo parar para os de cima descerem pra Caucaia? Oh coisa sem pé nem cabeça... só pra gastar dinheiro”, disse uma usuária.





"Pare e siga" deixou um trânsito enorme de 25 minutos da Blau até o semáforo”, disse uma internauta. “Eu levei 20 minutos daquela lombada antes da pizzaria Bambina até passar pelo semáforo... Um absurdo”, respondeu outra. “Agora aguenta o trânsito, a pista que vc leva 5 minutos para andar ,fica meia hora parado”, emendou.













No Facebook, um internauta também registrou a longa fila de carros ontem à noite. “Tijuco Preto está ficando difícil e vai piorar. O crescimento desordenado de Caucaia do Alto. Aos poucos trás o caos. Chega de condomínios”, escreveu.













Nas redes sociais, o secretário de Obras e Infraestrutura Urbana, Rodrigo Dantas, publicou uma imagem com as obras no pontilhão da estrada de Caucaia e escreveu a seguinte legenda: “Desculpe o transtorno e o trânsito que temos causado, em breve estará concluído.”





Publicação feita pelo secretário de Obras, Rodrigo Dantas. Foto: Redes sociais





Segundo a Prefeitura de Cotia, a instalação provisória dos semáforos se dá por conta da necessidade de interdição de parte do leito carroçável do viaduto. “Tudo estará devidamente sinalizado. Com a duplicação, o viaduto passará a contar com 14 metros de largura em cada um dos sentidos e canteiro central”, explicou.





De acordo com o Executivo, a duplicação do viaduto é a etapa final “da maior obra de infraestrutura viária executada pela Prefeitura”.





Sobre os transtornos causados nesta quarta-feira, veja o que diz a Prefeitura de Cotia na nota abaixo: