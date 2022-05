‘Não tem nada definido’, diz Câmara de Cotia sobre palestra de Cortella anunciada por Itiki

Presidente da Câmara de Cotia chegou a anunciar o dia e o local do evento [ÁUDIO NA MATÉRIA]; questionado, vereador mandou a reportagem “procurar no Portal da Transparência”, onde não há informações a respeito

Mário Sérgio Cortella. Foto: Reprodução / TV Cultura





Anunciada pelo vereador e presidente da Câmara de Cotia, Celso Itiki (PSD), a palestra com o filósofo e educador, Mário Sérgio Cortella, ainda não está definida, segundo a assessoria de comunicação do Legislativo. a palestra com o filósofo e educador,, segundo a





De acordo com a comunicação da Câmara, a atividade “ainda está em fase de planejamento”, sem definição de data e local.





Mas não foi essa a informação anunciada por Itiki na terça-feira da semana passada (17/05). O parlamentar chegou a afirmar que a palestra seria no dia 23 de junho, no auditório do colégio Rio Branco, na Granja Viana. Itiki ainda disse o tema da palestra: 'Mudar é complicado, mas se acomodar é perecer’.





“Quero começar a minha fala fazendo um convite a todos, que no dia 23 de junho, Mário Sérgio Cortella vai fazer uma palestra. Seria aqui nessa casa de leis, mas o espaço é pequeno; seria no ginásio, mas a acústica é ruim; seria na Whurt, mas também é pequena. Graças a Deus e ao emprenho de todos nós conseguimos o espaço do [colégio] Rio Branco”, disse [confira o áudio na íntegra abaixo].









Procurado pela reportagem nesta manhã, Itiki apenas respondeu em mensagem de texto: “procura no Portal da Transparência” [veja o print da mensagem abaixo].





Mensagem de texto enviada ao Cotia e Cia pelo vereador Celso Itiki





Cotia e Cia procurou se no portal da Câmara tinha alguma informação a respeito da palestra do professor Cortella, mas nada foi encontrado.





A organização da palestra, segundo a Câmara, está a cargo da Escola do Parlamento e do IGM (Instituto de Gestão Municipal de São Paulo), entidade responsável pelos cursos da Casa.





Procurado, o Colégio Rio Branco informou ao Cotia e Cia que houve, de fato, o contato com a instituição para que o espaço do auditório fosse cedido ao evento. Porém, o colégio ressaltou que a parceria ainda está em tratativas e que “aparentemente vai dar certo” de a palestra ocorrer. Mas sem citar a data.





Sobre a possibilidade de a palestra ser aberta ao público ou não, o Rio Branco não soube informar.