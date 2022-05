"Temos a sorte de estarmos sob a gestão de um prefeito que abraça as demandas da educação, de um prefeito que investe na qualidade do ensino e nos oportuniza encontros como este. E não posso deixar de mencionar a parceria com o Colégio Português que cedeu o seu espaço para este acontecimento”, completou o secretário.





Os colaboradores estavam em turmas de acordo com o ano escolar que lecionam. Teve, inclusive, segundo a secretaria, turma de capacitação exclusiva para os educadores que trabalham com alunos da educação especial.