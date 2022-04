Educação diz que estuda projeto de segurança nas escolas para evitar furtos e vandalismos

Projeto de segurança nas escolas está inserido no Plano de Governo da gestão do prefeito Rogério Franco, mas até agora, nada saiu do papel

Escola municipal vandalizada no final de março deste ano. Foto: Reprodução





Secretaria de Educação de Cotia disse em nota enviada ao Cotia e Cia nesta terça-feira (19) que “está estudando a melhor forma para ter um projeto de segurança nas escolas”. A resposta foi enviada após questionamento da reportagem sobre mais um caso de furto que ocorreu no final de semana em uma escola da Rede Municipal [VEJA AQUI]. disse em nota enviada ao Cotia e Cia nesta terça-feira (19) que. A resposta foi enviada após questionamento da reportagem sobre mais um caso de furto que ocorreu no final de semana em uma escola da Rede Municipal





Plano de Governo da coligação ‘Cotia no Rumo Certo’ (2021 – 2024), da gestão Rogério Franco. Na parte de Segurança Pública, há um item que diz que haverá investimento na segurança das escolas, por meio de contratação de porteiros, profissionais de segurança e videomonitoramento. A promessa de mais segurança nas escolas também está inserida no, da gestão. Na parte de Segurança Pública, há um item que diz que haverá investimento na segurança das escolas, por meio de contratação de porteiros, profissionais de segurança e videomonitoramento.









Mas enquanto o projeto de segurança não se torna realidade, as unidades escolares estão vulneráveis às ações de vândalos e criminosos, que se aproveitam da fragilidade da administração municipal para saquear materiais das escolas e também vandalizá-las.









Quem sai no maior prejuízo dessas ações criminosas são as crianças que, além de terem ficado por dois anos sem aula presencial devido à pandemia do novo coronavírus, agora que retornam, enfrentam essa dificuldade.