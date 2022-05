TCE encontra fezes de pombo, falta de pratos e mais 46 irregularidades em 2 escolas de Cotia

Fiscalização do Tribunal de Contas de São Paulo ainda relatou infiltrações, reformas inacabadas e falta de papel higiênico nas unidades; Cotia e Cia teve acesso aos relatórios na íntegra; confira

Portões descascados e campainhas quebradas; teto e parede com bolor; reformas incompletas e fezes de pombos espalhadas pela quadra. Essas foram algumas irregularidades constatadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) nas escolas municipais de Cotia Rosa Augusta de Moraes (Mirante da Mata) e Prefeito Ivo Mário Isaac Pires (Caucaia do Alto). Cotia e Cia teve acesso aos relatórios das duas unidades nesta sexta-feira (6).





A fiscalização surpresa do TCE foi realizada no dia 28 de abril para vistoriar se foram feitas adequações e correções das falhas apontadas na inspeção anterior, realizada em novembro de 2021. para vistoriar se foram feitas adequações e correções das falhas apontadas na inspeção anterior, realizada em novembro de 2021.





A ação envolveu um corpo técnico de 502 agentes da fiscalização, que realizaram a vistoria simultânea de 485 unidades de ensino – 345 escolas municipais e 140 estaduais – distribuídas em 348 municípios do Estado, incluindo a Capital, com escolas sob a responsabilidade do Governo Estadual e dos municípios.





Ao revisitar as instituições, o TCESP buscou confrontar a situação e averiguar se houve evolução ou piora no serviço prestado à população.





EM Prefeito Ivo Mário Isaac Pires





Na Escola Municipal Prefeito Ivo Mário Isaac Pires foram encontradas 36 irregularidades. Segundo a fiscalização, a entrada da escola encontrava-se inadequada, com portão danificado, buracos ou aberturas que permitiam acesso de estranhos e falta de identificação da unidade escolar.





Ainda de acordo com a fiscalização, a rampa de acesso à unidade estava sem toldo, as grades estavam soltas e a pintura enferrujada. O TCE ainda constatou que nenhum banheiro tinha suporte para papel. “O papel higiênico existe, mas tem que pegar antes”, diz o relatório.





O Tribunal ainda mencionou no relatório que uma fechadura e uma lâmpada caíram em uma aluna durante a visita. Além disso, o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros e os extintores estavam fora do prazo de validade.





Ainda de acordo com o relatório, o quarto de despejo da quadra estava com a porta arrombada. “Foi informado que alguns holofotes não funcionam, informação de goteiras, vestiário com vidro quebrado, infestação de pombos com bastante sujeira”, detalha o documento.





“Foi feito um comunicado de falta de pratos. Relato da merendeira que são menos de 50 para 200 alunos e as vezes mesmo com o rodizio no horário das refeições, alguns alunos precisam esperar. Há também falta de talheres”, complementa.













EM Rosa Augusta de Moraes





Já na Escola Municipal Rosa Augusta de Moraes, no Mirante da Mata, a fiscalização constatou 12 irregularidades ao todo, entre elas, que o veículo escolar inspecionado tinha mais de dez anos de fabricação.





O relatório diz também que teto e paredes da escola estavam com bolor e que um dos vasos sanitários estava interditado no banheiro masculino.





“A diretora relatou que houve uma reforma recentemente para expansão da escola e após a reforma ficaram goteiras e infiltrações em algumas salas de aula”, destaca o relatório do TCE.





Segundo a fiscalização, houve uma reforma recente na escola pela empresa Construjob Construções e Comércio Ltda, que usou materiais de baixa qualidade, deixou salas de aula novas com infiltração e ainda foram furtadas duas TVs da escola.





“Pela inadequação do serviço contratado anterior, foi contratada novamente outra empresa que deixou o material de reforma na escola, entretanto ainda não compareceu para fazer o serviço”, concluiu.









O QUE DIZ A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO





Cotia e Cia procurou a Secretaria de Educação da cidade para comentar todas as irregularidades apontadas nos relatórios do Tribunal de Contas do Estado de SP. No entanto, a secretaria se limitou a dizer que as questões apontadas são apenas relacionadas à manutenção.





“A Secretaria de Educação vai, a partir da semana que vem, adotar as providências para que os apontamentos sejam corrigidos.”