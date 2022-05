Cavalos abandonados no Parque Rincão em Cotia ganham um novo lar

Animais teriam sido deixados para trás após tutor vender um imóvel.





Na manhã de sexta-feira (6/05), por meio de uma ação extraordinária do Setor de Zoonoses de Cotia, dois cavalos abandonados na região da rua Gonzaga ganharam um novo lar. A ocorrência foi acompanhada pela Guarda Civil Ambiental. Os animais, segundo moradores do entorno, pertenciam a um morador que teria vendido o imóvel e deixado os animais para trás.





Apesar de o Setor de Zoonoses não ter a atribuição de recolher animais, a coordenação se mobilizou e contatou algumas pessoas que pudessem adotar os dois animais. “Localizamos um morador da região de Caucaia do Alto que tem condições e interesse nos animais. Vamos fazer um documento de doação. Quem maltrata ou abandona animal, por lei, perde a sua tutela e não poderá reavê-la”, explicou Ana Marina Lino, veterinária e coordenadora do Setor de Zoonoses de Cotia. “Estamos muito felizes e agradecidos que, neste caso, encontramos um novo lar para os dois cavalos”, completou.





Segundo ela, o cavalo adulto apresentava um quadro de timpanismo, que é retenção excessiva de gases por conta da fermentação alimentar. “Eles estavam comendo lixo e tudo que encontravam na rua, o resultado é esse, fermenta tudo”, disse Ana Marina. Já o potrinho (uma fêmea) apresentava infestação de carrapatos e lesão no membro anterior direito. O novo tutor levou os animais com o compromisso de os encaminhar para avaliação veterinária.





A coordenadora do Setor de Zoonoses explicou que abandono de animais, bem como maus tratos, é crime, passível de punição conforme a Lei Municipal 861/1997. Ocorre um equívoco por parte da população que acredita que, se o animal foi abandonado, quem assume a responsabilidade é o poder público. “Mas a lei é clara, a responsabilidade é do tutor. Se ele não for identificado ou localizado, temos que contar com a boa intenção de alguém que tenha condições de fazer a adoção, mas nem sempre isso acontece rapidamente como hoje”, explicou. Toda e qualquer pessoa pode ganhar a posse de um animal abandonado, seja cão, gato, cavalo.