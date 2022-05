Pista de skate sem iluminação impede professor de dar aula em Cotia; VÍDEO

Professor saiu de Itapevi para dar aula de skate a uma criança na pista do Jd Nova Coimbra, mas não sabia que lá estava sem iluminação; momento foi registrado em vídeo; confira

Pista de skate do Jd Nova Coimbra. Foto: Billy Silva





Um professor de skate, que mora em Itapevi, se frustrou ao chegar na pista do Jardim Nova Coimbra, em Cotia, e encontrar o local sem iluminação. Juneca Henrique ia dar aula de manobras para um aluno, mas não pôde concretizá-la com a pista completamente escura. O momento foi registrado em vídeo [veja no final da reportagem].





As imagens foram registradas pelo skatista Lucas Ferreira Silva, 24, conhecido como Billy, morador do bairro. No vídeo, Billy mostra o professor e o menino que iria fazer a aula, e lamenta o fato de a pista estar sem luz.





“O professor veio aqui hoje para dar aula pro aluno dele só que ele não sabia que a pista de skate de Cotia não é como a pista de Itapevi que tem iluminação a noite”, disse Billy, que ainda explicou que a maioria dos praticantes do esporte não tem como andar na pista durante o dia porque trabalham. Os pais do aluno também estavam no momento. Eles aparecem no final do vídeo.





Juneca escolheu a pista de Cotia para dar aula pois, neste horário, em Itapevi, a pista de skate costuma estar bastante movimentada.





Além da iluminação, skatistas reivindicam reparos na pista, que está danificada.





Cotia e Cia já tinha feito uma reportagem sobre a pista de skate há quase um mês [RELEMBRE AQUI]. Na ocasião, a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana de Cotia informou que aguardava o fornecimento de material para programar os reparos na pista de skate do Jardim Nova Coimbra. Porém, a pasta não comentou sobre a iluminação. já tinha feito uma reportagem sobre a pista de skate há quase um mês. Na ocasião, ainformou que. Porém, a pasta não comentou sobre a iluminação.





A reportagem voltou a fazer contato com a secretaria nesta quarta-feira (5), mas não houve retorno.





Ainda na ocasião da primeira reportagem, o vereador Edson Silva (Republicanos) também se manifestou sobre o caso, por meio de um comentário no Instagram do Cotia e Cia. O parlamentar afirmou que já tinha solicitado ao departamento de iluminação pública do município o reparo e a troca de luminárias, além da manutenção da pista.





Em contato com a assessoria do vereador nesta quinta-feira (6), Cotia e Cia foi informado que o pedido para a iluminação e os reparos da pista foi realmente feito, mas anda não se sabe quando os serviços serão realizados.