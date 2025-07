Metrô em Cotia: valor da Linha 22-Marrom fica mais caro após possível alteração de trajeto

Detalhes constam no aditivo do contrato assinado nesta semana

O valor da Linha 22-Marrom, que deve ligar Cotia à Zona Oeste da capital paulista, teve o valor alterado em seu anteprojeto de engenharia e estudo de impacto ambiental.

Segundo o aditivo, assinado no último dia 28 pelo Metrô de São Paulo e o Consórcio SYSTRA Prime L22, o aumento no valor do contrato, que passou a custar agora. As informações são do portalA justificativa para a mudança, segundo o site, foi detalhar a alternativa de traçado selecionada pela companhia do estado, o que exigirá serviços aerofotogramétricos e produtos cartográficos extras.A reportagem informou que o aditivo não detalha qual foi a alternativa de projeto escolhida pelo Metrô,Nos estudos preliminares, a Linha 22-Marrom terá 29 km, 19 estações e um pátio para 52 trens.A demanda estimada é de 649 mil passageiros por dia.Em 2023 foram divulgados pelo Metrô as possíveis estações da linha 22-Marrom, na cidade de Cotia. O modal teria a saída do Terminal Metropolitano, passando pela Vila Santo Antônio, Sabiá, Parque Alexandra, Estrada do Embu, Mesopotâmia e Granja Viana.