Skatistas reivindicam iluminação e reforma em pista de skate em Cotia

Usuários da pista de skate do Jardim Nova Coimbra, em Cotia, reivindicam iluminação e reforma no local. Em um vídeo postado no Instagram (veja abaixo), os praticantes do esporte cobram do poder público municipal serviços de melhorias para que todos possam usufruir.













Morador da região, o skatista Lucas Ferreira Silva, 24, conhecido como Billy, explica que o máximo que o poder público faz no local é a limpeza dos matos. Como a maioria dos skatistas trabalha, Billy ressalta que a falta de iluminação prejudica aqueles que só podem praticar o esporte no horário noturno.





“A noite é a única hora que a gente tem para praticar o esporte. Chega do trabalho por volta das 18h, vai querer andar das 19h às 22h, e não tem como, porque está tudo sem iluminação”, disse.





A alternativa que resta, segundo ele, é ir para outras cidades. “A gente vai pra Itapevi, Embu das Artes, Jandira, que são os lugares que têm pista de skate com iluminação. E não é só a pista, é a praça inteira ali. Está tudo sem iluminação.”





Ainda de acordo com Billy, a falta de iluminação não prejudica apenas os skatistas, mas toda a comunidade. Ele explica que próximo da pista, bem atrás do Habib’s, tem um local que é frequentado por usuários de droga e, com a via completamente escura, os moradores, principalmente os mais vulneráveis, ficam sem segurança.





Procurada, a Prefeitura de Cotia não retornou o contato da reportagem dentro do prazo estipulado. Caso haja algum retorno, será acrescentado aqui.