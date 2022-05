Festival do Torresmo em Cotia é cancelado em cima da hora

Evento começaria hoje, às 12h; Secretaria de Turismo disse que o festival, que foi amplamente divulgado, seria adiado, mas não mencionou a data e nem o motivo do cancelamento

O Festival do Torresmo em Cotia, que aconteceria entre hoje (6) e domingo (8) no recinto em frente à Prefeitura, foi cancelado em cima da hora. O evento ocorreria nesta sexta às 12h e a Prefeitura de Cotia informou à imprensa às 10h49. O festival foi amplamente divulgado na última semana pelos veículos de comunicação da região.

Por meio da assessoria de imprensa, a Secretaria de Turismo de Cotia apenas informou que o Festival do Torresmo foi adiado e que uma nova data seria divulgada. Cotia e Cia questionou o motivo do cancelamento e aguarda retorno.

O Festival do Torresmo contaria com mais de 30 restaurantes, além de apresentações musicais gratuitas para todas as idades