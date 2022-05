Superintendência convoca Tectoy para negociação após demissão de funcionários em Cotia

Mais de 200 funcionários foram demitidos nesta semana “sem qualquer comunicação prévia”, segundo sindicato

Fábrica da Tectoy em Cotia. Foto: Alex da Força





A Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado de São Paulo convocou a empresa Tectoy para mesa redonda com o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região. A mediação vai acontecer na próxima terça-feira (10), no formato virtual.





Gilberto Almazan, em virtude das mais de 200 demissões realizadas pela empresa na última segunda-feira (2) “sem qualquer comunicação prévia à entidade” [RELEMBRE AQUI]. O procedimento foi solicitado pelo presidente do sindicato,, em virtude das mais de 200 demissões realizadas pela empresa na última segunda-feira (2) “sem qualquer comunicação prévia à entidade”





“A TecToy se nega a negociar com o Sindicato, por isso acionamos a Superintendência para mediar o impasse causado pela própria empresa”, explica Almazan.





Para os trabalhadores, a empresa informou que as demissões foram motivadas pela falta de componentes. “O objetivo do Sindicato é buscar alternativas para reduzir futuros prejuízos para os trabalhadores”, finaliza Almazan.





Entre os trabalhadores demitidos, segundo a entidade, alguns têm direito a estabilidade, como cipeiro e gestante.





O QUE DIZ A TECTOY SOBRE AS DEMISSÕES





"Os últimos anos foram desafiadores e a Tec Toy S.A. buscando constante evolução e melhoria para aqueles que de alguma forma se relacionam com a empresa, definiu recentemente sua reestruturação societária e manutenção exclusiva da unidade Fabril de Manaus, encerrando assim, as atividades fabris no Estado de São Paulo. No mais, em atenção a necessidade de proteção de dados, respeito e preservação dos nossos colaboradores, a Tec Toy S.A informa que não comenta providências e procedimentos internos."