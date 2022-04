Secretaria de Obras de Cotia diz que aguarda material para reparar pista de skate

Resposta da secretaria ao Cotia e Cia aconteceu após cobrança por serviços de melhorias no local

Pista de skate do Jd Nova Coimbra, em Cotia. Foto: Billy Silva

A Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana de Cotia informou ao Cotia e Cia nesta segunda-feira (11) que aguarda o fornecimento de material para programar os reparos na pista de skate do Jardim Nova Coimbra.





Reportagem do Cotia e Cia cobrou um posicionamento da secretaria após receber reinvindicações de skatistas que praticam o esporte no local cobrou um posicionamento da secretaria após receber reinvindicações de skatistas que praticam o esporte no local [RELEMBRE AQUI]. Sem iluminação e com buracos na pista, os skatistas encontram dificuldade para usufruir do espaço.





O vereador Edson Silva (Republicanos) também se manifestou sobre o caso, por meio de um comentário no Instagram do site. O parlamentar afirmou que já solicitou ao departamento de iluminação pública do município o reparo e a troca de luminárias, além da manutenção da pista.