Polícia não encontra corpo de jovem desaparecida em Cotia e páginas publicam fake news

Daniele desapareceu em novembro de 2023; mandado foi cumprido pela polícia em um imóvel que pertence ao pai da vítima; entenda

Daniele Cavalcante está desaparecida desde novembro de 2023. Imagem: Redes Sociais

A Polícia Civil cumpriu, nesta terça-feira (29), em Cotia, mandado de busca e apreensão visando a localização do corpo de Daniele Cavalcante dos Santos, desaparecida desde novembro de 2023.

As buscas ocorreram no Jardim Sandra, em um imóvel que pertence ao pai da vítima. Segundo as investigações, ele é o principal suspeito, já que há rumores de que o estabelecimento havia passado por reforma e ficado fechado por um período após o sumiço de Daniele.Equipes da Guarda Civil, Polícia Científica e investigadores escavaram a área, mas nada foi encontrado.No mesmo momento em que ocorriam as buscas,publicaram uma, afirmando que o corpo havia sido localizado. Após constatarem que se tratava de, ambasDaniele, de 29 anos, sumiu no dia 12 de novembro de 2023. No Boletim de Ocorrência, o pai da vítima disse que estava dormindo e, quando acordou, percebeu que ela havia levado consigo todas roupas e pertences. Depois, ele afirma que não teve mais notícias da filha.Em nota enviada aonesta quarta-feira (30), ainformou que o caso é investigado por meio de inquérito policial instaurado pelo Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Carapicuíba, que realiza diligências visando a localização da vítima, bem como o devido esclarecimento dos fatos.A SPP informou ainda que demais detalhes serão preservados a fim de garantir a autonomia dos trabalhos policiais.