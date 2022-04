Cotia terá festival do torresmo com área kids e atrações musicais

Mais de 30 restaurantes estão confirmados no evento, além de expositores de lojinhas de variedades e programação musical livre para todas as idades





A cidade de Cotia receberá o Festival do Torresmo, entre os dias 6 e 8 de maio, no recinto em frente à Prefeitura, das 12h às 22h. O Festival terá a participação de mais de 30 restaurantes, além de apresentações musicais gratuitas para todas as idades.





Quem passar por lá vai poder se deliciar com as opções como torresmo de rolo, pururuca, joelho de porco, costelinha suína, lanches de barriga, pernil, além de outras especialidades típicas da gastronomia brasileira como: baião de dois, feijão tropeiro, arroz carreteiro.





Mas para quem não abre mão de um bom lanche, haverá opções nos Food trucks com hambúrguer artesanal, batata frita, coxinha, churros gourmet, e muito mais. No cardápio do Festival ainda terão opções de chopp artesanal, drinks e caipirinhas. Expositores de lojinhas de variedades também marcarão presença no evento.









Atrações musicais e área kids estão confirmadas





O Festival de Torresmo de Cotia contará com uma programação musical [veja abaixo] que acontecerá em todos os dias de evento. Estão confirmadas as Bandas Malta, Nathália Côrter, Banda Monte Castelo, entre outros artistas que se revezarão no palco. Para as crianças, haverá atrações como: brinquedos infláveis, jump, tiro ao alvo, pescaria e chute a gol. Haverá ainda performances artísticas e um trenzinho percorrendo o evento. No domingo, será realizada homenagem especial referente ao Dia das Mães. O local é pet friendly.









Dias 6, 7 e 8 de maio – das 12h às 22h

Local: Av. Prof. Manoel José Pedroso, altura do número 1347 (em frente à Prefeitura de Cotia)

Livre

Mais informações: (11) 91087-0780 (Márcio Ferrazzo)