Demissões em Cotia: Reunião entre sindicato e Tectoy termina sem acordo

Fábrica da Tectoy em Cotia. Foto: Alex da Força





Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região se reuniram nesta terça-feira (10) com representantes da TecToy para reverter as demissões na fábrica de Cotia anunciadas no início do mês. A reunião, no formato online, foi mediada pela Superintendência Regional do Trabalho. Diretores dose reuniram nesta terça-feira (10) com representantes dapara. A reunião, no formato online, foi mediada pela





As demissões em Cotia, de mais de 200 trabalhadores, aconteceram em 2 de maio, provocando o encerramento da produção da unidade. A convocação da mesa redonda, segundo o sindicato, foi necessária porque a empresa se negava a negociar. O sindicato disse que soube das demissões por meio dos trabalhadores.





“No início da reunião, propomos a suspensão das demissões, mas a empresa rejeitou de imediato. Agora, a nossa atuação é para amenizar os impactos que estas demissões vão causar na vida dos trabalhadores”, disse o presidente do sindicato, Gilberto Almazan.





No entanto, a reunião terminou sem acordo. Uma nova reunião online está marcada entre as partes para a próxima quarta-feira (18), com mediação da Superintendência.





“Já temos um grande avanço que é a retomada do diálogo com a empresa. A negociação ainda não acabou, e podemos ter um resultado favorável para os trabalhadores”, finalizou Almazan.





O QUE DIZ A TECTOY





“Os últimos anos foram desafiadores e a Tec Toy S.A. buscando constante evolução e melhoria para aqueles que de alguma forma se relacionam com a empresa, definiu recentemente sua reestruturação societária e manutenção exclusiva da unidade Fabril de Manaus, encerrando assim, as atividades fabris no Estado de São Paulo. No mais, em atenção a necessidade de proteção de dados, respeito e preservação dos nossos colaboradores, a Tec Toy S.A informa que não comenta providências e procedimentos internos"