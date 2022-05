Câmara de Cotia aluga detector de metal e reconhecedor facial por R$14,3 mil por mês

De Olho na Conta: O sistema de controle de acesso está em processo de instalação; veja detalhes na reportagem da coluna

Controle de acesso na entrada da recepção do Legislativo. Foto: Câmara de Cotia





Câmara Municipal de Cotia contratou uma empresa para instalação de um sistema de controle de acesso por R$14.310. O valor, segundo o contrato que Cotia e Cia teve acesso por meio do Portal da Transparência, será pago mensalmente [VEJA AQUI O CONTRATO]. contratou uma empresa para instalação de um sistema de controle de acesso por. O valor, segundo o contrato que, será pago mensalmente









De acordo com o contrato, além do lucro, nos valores já estão incluídas todas as despesas relativas às atualizações e manutenções, preventivas e corretivas, “inclusive com deslocamentos de técnicos de outra localidade que se fizerem necessárias ao perfeito funcionamento do sistema”.





O contrato foi firmado no dia 31 de março de 2022 com a empresa Sc Futura Assessoria E Servico Eireli, com sede em Vargem Grande Paulista. O equipamento está sendo instalado na entrada da recepção da Câmara de Cotia.





Foto: Câmara de Cotia



O sistema é composto por: detector de metal portal, detector de metal portátil, catraca com identificação facial de alta precisão, cadastrador de reconhecimento facial, câmeras internas e externas, televisor 50 polegadas, controlador de acesso, software e aplicativo.





(ESSA REPORTAGEM FAZ PARTE DA COLUNA ‘DE OLHO NA CONTA’, CUJO OBJETIVO É MOSTRAR ONDE E DE QUE FORMA O DINHEIRO PÚBLICO ESTÁ SENDO APLICADO)