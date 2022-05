Cotia terá peneira de futebol sub 15 e sub 17

Jovens selecionados representação Cotia nas competições Taça São Paulo e Campeonato Estadual.





A Secretaria de Esportes e da Juventude de Cotia realizará uma peneira de Futebol Masculino sub 15 e sub 17, no próximo sábado (14/05), no campo do Complexo Esportivo do Atalaia ‘Marco Antônio da Luz’. Para participar, basta comparecer no local, a partir das 8h (sub 15) e a partir das 10h (sub 17). É obrigatório apresentar o RG e estar vestindo camiseta, short, meião e chuteira society.





De acordo com a Secretaria de Esportes e da Juventude, os jovens selecionados na peneira vão ter a oportunidade de representar Cotia nas competições Taça São Paulo e Campeonato Estadual.





Peneira de Futebol - Cotia





Dia 14 de maio (sábado)

Sub 15 – das 8h às 10h

Sub 17 – das 10h às 12h





Local: Complexo Esportivo do Atalaia





Endereço: Estrada do Morro Grande – Atalaia (próximo a UPA)





Obrigatório: apresentar RG, estar vestindo camiseta, short, meião e chuteira society