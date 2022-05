Tectoy demite mais de 200 trabalhadores em Cotia “sem negociar”, diz sindicato

Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região acionou o Ministério do Trabalho; veja

Fábrica da Tectoy em Cotia. Foto: Alex da Força





A metalúrgica Tectoy anunciou na segunda-feira (2) a demissão de mais de 200 trabalhadores da fábrica de Cotia. De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região, que representa a categoria, a empresa alegou “falta de componentes”.A decisão, de acordo com o sindicato, que já acionou o Ministério do Trabalho, “foi tomada sem negociação alguma”.





“Apesar de o problema ser ocasionado por uma questão externa, ele expõe a fragilidade da produção local depender da importação, e a urgência do Brasil fortalecer a indústria nacional. Além disso, os trabalhadores, neste caso mais de 200, não podem ser deixados à própria sorte. Alguns deles, tem estabilidade”, diz a entidade em nota.





Ainda de acordo com o sindicato, desde dezembro, a empresa tem divulgado entre os trabalhadores as dificuldades para manter a produção que se agravou com o conflito entre Rússia e Ucrânia.





“Recebemos pelos trabalhadores da Tectoy, com muita tristeza, a informação das demissões. Lamentamos a falta de diálogo da empresa com o Sindicato para que pudéssemos encontrar saídas para evitar essas demissões. São mais de 200 famílias afetadas, tristes e sofrendo com o desemprego. É uma tragédia social”, destaca o diretor do sindicato, Alex da Força, coordenador da região.





“A empresa se nega a negociar. Queremos buscar alternativas para reduzir o máximo possível os prejuízos para os trabalhadores. Para isso, já acionamos a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado de São Paulo”, explica o presidente do Sindicato, Gilberto Almazan.





Cotia e Cia entrou em contato com a Tectoy e aguarda retorno, que será acrescentado nesta reportagem assim que for enviado.