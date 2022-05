Cotia inicia aplicação da dose adicional contra a Covid-19 em adolescentes

Campanha acontece mediante a disponibilidade de novos lotes que são enviados pela Secretaria de Estado da Saúde

Foto: Alexandre Rezende





A partir desta segunda-feira (30/05), a Secretaria de Saúde de Cotia inicia a aplicação da dose adicional da vacina contra a Covid-19 em adolescentes com idade entre 12 e 17 anos. A dose estará sendo aplicada em todas as Unidades Básicas de Saúde do município, das 9h às 15h. Para tanto é preciso que o adolescente tenha recebido a segunda dose há pelo menos quatro meses.





De acordo com diretrizes do Ministério da Saúde, para este público estarão sendo utilizadas vacinas da Pfizer e Coronavac, conforme disponibilidade nas UBS’s. Adolescentes gestantes ou puérperas que tomaram a segunda dose há pelo menos quatro meses também devem receber o reforço. No caso dos adolescentes imunossuprimidos o reforço deve ser feito com a vacina da Pfizer. A vacinação acontecerá mediante a disponibilidade de novos lotes que são enviados pela Secretaria de Estado da Saúde/Ministério da Saúde, de acordo com a Vigilância Epidemiológica de Cotia, o município aguarda reposição do imunizante da Pfizer.





Para ser vacinado não precisa agendamento, basta comparecer à UBS mais próxima com documento oficial com foto e CPF e o comprovante da segunda dose (físico ou digital).