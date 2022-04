Em nova reunião, propostas de políticas públicas para autistas avançam em Cotia

Desta vez, Grupo Mães que Lutam se reuniu com os secretários municipais de Segurança Pública, Transportes e Mobilidade e Indústria, Comércio e Empreendedorismo; encontro ocorreu na Câmara de Cotia nesta terça-feira (12)

Encontro ocorreu na Câmara de Cotia. Foto: Reprodução / Secom





Por Neto Rossi





O Grupo Mães que Lutam, formado por familiares de crianças autistas, se reuniu nesta terça-feira (12), pela segunda vez na Câmara Municipal de Cotia, para tratar de políticas públicas para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).





Desta vez, o grupo, representado por Michele Cristina, Eder Dias, Angélica Melo, Pricila Santos, Diana Sena Souza, Francisca Francisneide Costa e Edmar Salgueiro, foi recebido pelos secretários Almir Rodrigues (Segurança Pública), Joaquim Brechó (Transportes e Mobilidade) e Fernando Jão (Indústria, Comércio e Empreendedorismo).





Também estiveram presentes o secretário de Comunicação, Marcos Menão, a coordenadora técnica da Secretaria de Saúde, Luana Gil, entre representantes do Legislativo Municipal.





Luciano Corrêa (Educação), Magno Sauter (Saúde), Marcos Menão (Comunicação) e o secretário adjunto Luís Roberto Mastromauro (Desenvolvimento Social) - RELEMBRE AQUI. Na semana passada, o encontro foi com secretários





SEGURANÇA PÚBLICA





O primeiro secretário a ouvir as demandas foi Almir Rodrigues. Angélica Melo, integrante do coletivo, expôs suas preocupações em relação ao preparo dos agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) nas abordagens de rotina. Segundo Angélica, os guardas devem ter um treinamento especial para identificar uma pessoa com TEA.





Almir reconheceu as dificuldades e a importância na capacitação para situações como Angélica relatou. Ele se prontificou em realizar palestras de conscientização com os agentes e também sugeriu de marcar uma data para os familiares irem com seus filhos conhecer a base da GCM e toda a sua estrutura.





Além disso, Almir também propôs um trabalho da Segurança Pública integrado com as escolas municipais para eventuais ocorrências envolvendo alunos com TEA.





TRANSPORTES E MOBILIDADE





Uma das demandas para o secretário de Transportes e Mobilidade, Joaquim Brechó, foi em relação às sinalizações em vagas de estacionamentos. As famílias pediram a possibilidade da inclusão do símbolo do autismo nas placas para melhor informar a população, além de um trabalho de conscientização dos agentes de trânsito.





Outra demanda apontada pelas famílias foi sobre a identificação nos assentos de ônibus para autistas. Brechó anotou as reivindicações e disse que vai pontuar cada uma delas com os responsáveis pelos setores mencionados.





INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDEDORISMO





O secretário de Indústria, Comércio e Empreendedorismo, Fernando Jão, por sua vez, trouxe uma novidade para a reunião. Em breve, ele disse que cartazes de conscientização sobre o autismo serão colocados em comércios da cidade.





Segundo Jão, as equipes responsáveis pela colagem dos cartazes também ficarão encarregadas de conversar com os comerciantes sobre as formas de atendimento ao público com TEA.





Todo esse trabalho de conscientização nos comércios será integrado com a Secretaria de Comunicação, que além deste serviço, divulgará em meios de comunicação outras informações importantes sobre o autismo.





Uma nova reunião deve acontecer na próxima terça-feira (19) com os secretários de Cultura e Lazer e Esportes e da Juventude.