Raposo Tavares registra acidente grave com 4 vítimas no KM 39

4 Viaturas do Corpo de Bombeiros atendem a ocorrência.

Por volta das 18h20 desta segunda-feira (20), um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão deixou 4 pessoas feridas na altura do KM 39 da rodovia Raposo Tavares sentido interior.





Segundo o Corpo de Bombeiros o ônibus estava parado para embarque de passageiro quando o caminhão bateu no coletivo. Ainda segundo a corporação o motorista do caminhão teria tido uma convulsão, junto com ele estava o ajudante. 4 viaturas foram encaminhadas ao local.





Quatro pessoas ficaram feridas no acidente, uma delas era passageira do ônibus que foi socorrida pelo SAMU, já o motorista do caminhão foi socorrido pela ambulância da Vioeste. Os bombeiros informaram que houve mais 2 vítimas com ferimentos leves.





Reflexo no trânsito:

Por volta das 19h10 o trânsito na rodovia estava congestionado desde o KM 33 até o KM 39 sentido interior por causa da ocorrência.