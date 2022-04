Após uma década, piscina do CEUC está finalmente pronta, mas sem previsão para uso

Piscina semiolímpica passou recentemente por reforma de R$ 399 mil e agora aguarda nova licitação de um projeto para ser inaugurada oficialmente

Piscina semiolímpica do CEUC. Foto: Arquivo / Cotia e Cia





[RELEMBRE AQUI]. Inaugurada em meados de 2012, a piscina semiolímpica com mais de 400 metros quadrados do Centro Educacional de Caucaia do Alto (CEUC) ainda não foi utilizada pela população. Aliás, ela foi utilizada uma única vez, mas somente por funcionários públicos durante uma confraternização de final de ano, em 2014





a piscina passou por uma reforma ampla e completa. A empresa Marol foi contratada para o serviço. O valor do contrato [VEJA AQUI] foi de R$ 399,9 mil. Em julho de 2019,A empresa Marol foi contratada para o serviço. O valor do contratofoi de





Em nota enviada ao Cotia e Cia nesta terça-feira (26), a Prefeitura de Cotia informou que a empresa contratada realizou serviços de reparo e correção dos problemas que a piscina do CEUC apresentava. Durante este trabalho, segundo a Prefeitura, a empresa corrigiu todas as falhas, trocou equipamentos e deixou a piscina apta para ser usada.





Porém, por mais que o equipamento público esteja apto para o uso, ele depende agora de uma nova licitação. A Prefeitura explicou ao Cotia e Cia que tem um projeto de instalação de um serviço público no local para oferecer atividades relacionadas ao uso da piscina para a população.





“A licitação para implantação deste serviço estava programada, mas, em função da pandemia da covid-19, a abertura da licitação foi suspensa. Com a retomada das atividades presenciais, o projeto será retomado e, em breve, uma licitação será aberta”, diz a nota.





A Prefeitura não disse, mas tudo leva a crer que este projeto que será implantado será uma Academia Municipal de Natação. A foto que você vê abaixo foi tirada neste final de semana. As placas informam sobre a academia, porém, sem citar onde é.





Placas da Academia Municipal de Natação que Cotia ainda não tem.





Cotia e Cia apurou que os materiais não tiveram custo, pois foram feitos para aprovação. Como o projeto não saiu do papel, não foi dado sequência em seu uso.





O projeto da piscina do CEUC também está incluso no Plano de Governo do prefeito Rogério Franco, no item Cultura, Esporte e Lazer, com a implementação de aulas de natação e hidroginástica para todas as idades.