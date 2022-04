Frutorama fecha as portas em Cotia antes de completar 9 meses de atividade

O Frutorama Hortifruti, localizado na Avenida Antônio Mathias de Camargo, no Jardim Leonor, em Cotia, encerrou as atividades oficialmente nesta quarta-feira (20). O comunicado foi enviado pelo WhatsApp da loja aos clientes.

O comércio foi inaugurado no dia 30 de julho de 2021. Na ocasião, outras lojas, como a Magazine Luíza, no centro da cidade, e o Pets’gan, que fica ao lado do hortifruti, também foram inauguradas no mesmo dia