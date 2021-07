Três grandes lojas são inauguradas em Cotia com abertura de mais de 400 vagas de emprego

Destaque

Autoridades municipais participaram das inaugurações nesta sexta-feira (30)



Magazine Luiza, centro de Cotia. Foto: Jornal Cotia Agora





O prefeito Rogério Franco, a vice-prefeita Ângela Maluf, juntamente com outros secretários municipais, participaram nesta sexta-feira (30) da inauguração de três empreendimentos comerciais em Cotia.





“Cotia ganhou hoje três novos empreendimentos comerciais que geram oportunidades e terão um papel fundamental neste momento de retomada econômica”, disse Rogério Franco. Segundo ele, são mais de 400 novas vagas de emprego abertas.





As lojas inauguradas foram a Magazine Luíza, no centro da cidade, o Frutorama e o Pets’gan, ambos no Jardim Leonor.





Também teve a inauguração do Mercadão Atacadista, antigo supermercado Munhoz. Segundo o prefeito, com esse lançamento, a loja passa de 100 para 300 empregos diretos.