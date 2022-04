‘Universos Para Elos’: Podcast aborda totalitarismo e ditadura sob a ótica da periferia; ouça

Na 2ª edição do “Universos Para Elos”, Wil Delarte recebeu o historiador Luciano Portela e a fotógrafa e escritora Sônia Bischain para falar do assunto; confira

Arte: Tiago Costa





“Universos Para Elos”, dirigido e ancorado pelo nosso colunista Wil Delarte, foi ao ar em 18 de abril e pode ser acessado AQUI. O segundo podcast do canaldirigido e ancorado pelo nosso colunista, foi ao ar em 18 de abril e pode ser acessado





Nessa edição, Wil recebeu a fotógrafa, escritora e ativista cultural Sônia Bischain, e o historiador, professor e também escritor Luciano Portela. Com um olhar sobre o cotidiano das periferias, o tema ‘Totalitarismo e Ditadura’ foi abordado por diversas nuances dos dias de ontem e de hoje.





Informações e dados históricos, a militância política, principalmente o das mulheres periféricas, e o dia a dia da periferia após o golpe militar de 1964 no Brasil, são alguns dos aspectos discutidos no podcast.





As tensões que se colocam sobre a democracia no cenário atual, por fim, e uma visão que aponta para o amanhã, encerra o conteúdo que ganha relevância justamente no momento em que novas informações e áudios sobre tortura na época ganharam as mídias nesta semana.





FICHA TÉCNICA





Âncora e Direção: Wil Delarte





Produção: Israel Neto (Timbres Produções)





Arte: Tiago Costa





Imagem, Voz e Vídeo: Edegar Ferreira





Assist. Multimídia: Jovi Saturno





Trilha: Acordes do Pensar (Os Equilibristas)





Realização: @UniversosParaElos