Prestes a completar 9 meses, Frutorama deve encerrar atividades em Cotia

O Frutorama Hortifruti, localizado na Avenida Antônio Mathias de Camargo, região central de Cotia, deve encerrar as atividades nos próximos dias. Desde ontem (18), algumas mercadorias estão sendo anunciadas com “ofertas de encerramento” pelo WhatsApp da loja.

esteve no estabelecimento na noite desta segunda-feira e ouviu de funcionários que as atividades vão realmente encerrar. Na entrada da loja, onde fica o setor de hortifruti, diversos produtos já estão com preços de oferta. O mesmo ocorre hoje,

Há alguns dias, as mercadorias já não estão sendo repostas nas prateleiras e o setor de padaria também não está funcionando normalmente.

Segundo funcionários ouvidos pela reportagem, no local será instalado um restaurante, mas essa informação não foi confirmada oficialmente.

A reportagem entrou em contato com o Frutorama na manhã desta terça-feira (19) para saber mais detalhes do fechamento e aguarda retorno.

O Frutorama foi inaugurado no dia 30 de julho de 2021. Na ocasião, outras lojas, como a, no centro da cidade, e o, que fica ao lado do hortifruti, também foram inauguradas no mesmo dia