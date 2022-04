Em Cotia, reunião sobre autismo pautou inclusão no esporte, cultura e emprego

Em duas semanas, o grupo Mães que Lutam conseguiu reunir dez secretários de Cotia em torno do assunto

Foto: Neto Rossi / Cotia e Cia





O 3º encontro entre o grupo Mães que Lutam, formado por mães e familiares de autistas, e representantes do Poder Público de Cotia, foi pautado por inclusão no esporte, na cultura e no emprego. A reunião aconteceu na quarta-feira (20) no auditório da Secretaria Municipal de Comunicação.









Participaram do encontro os secretários Arildo Gomes (Cultura e Lazer), Cabo Givaldo (Esportes e Juventude), Marcos Nena (Trabalho e Emprego) e Marcos Menão (Comunicação).





Ainda estiveram presentes o vereador Dr Castor Andrade (PSD) e Darlene Pires, representante da Secretaria de Desenvolvimento Social no Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência.





A reunião deu início com o vereador Dr Castor, que se desculpou pelas mensagens de um de seus assessores para algumas mães integrantes do coletivo. As mensagens privadas falavam sobre as indicações e um projeto de lei por ele apresentado. Castor disse que não tinha ciência das mensagens e que isso não voltaria a acontecer.









No esporte, Givaldo ouviu as demandas das famílias e propôs se reunir com as mães dentro do Ginásio de Esportes para já irem pensando juntos em atividades específicas para autistas, adaptação do ambiente e capacitação de profissional para atendê-los.





Além disso, houve a proposta de algumas escolas serem abertas aos finais de semana para atividades voltadas tanto para as famílias quanto para as crianças e os adolescentes.





Outro problema apresentado pelo grupo é em relação ao trabalho. Muitas mães, principalmente, não conseguem inserção no mercado por conta do tempo que se dispõem aos cuidados com seus filhos. No entanto, muitas fazem trabalhos artesanais e só dependem de um espaço para venderem seus produtos.





Diante disso, o secretário Arildo disse que vai estudar um espaço para inseri-las nas feiras de artesanato do município. A representantes do Desenvolvimento Social, Darlene Pires, sugeriu de utilizar um espaço no Mercado Municipal, onde há uma grande circulação de pessoas.





Ainda sobre trabalho e renda, o secretário Marcos Nena disse que algumas grandes empresas em Cotia disponibilizam em seus próprios sites espaços para vagas de emprego para pessoas com deficiência.





A Secretaria de Desenvolvimento Social, segundo Darlene, também em breve lançará um projeto nesse sentido junto à Secretaria de Indústria e Comércio, garantindo vagas de empregos para jovens autistas em empresas de Cotia, mediante a liberação de um selo ISO. Os critérios para liberação do ISSO, de acordo com ela, estão na fase final.





Essa primeira etapa de reuniões entre o grupo Mães que Lutam e secretários municipais, que serviram para apresentações de propostas dentro de cada área, chegou ao fim. Os próximos passos serão dados com cada secretaria para firmar o que foi acordado.





Em duas semanas, o grupo reuniu dez secretários de Cotia em torno do assunto.