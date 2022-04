Cotia recebe evento de hip-hop neste domingo (24) com atrações do rap nacional

Evento vai reunir artistas do rap nacional além de workshop de break e batalha de MCs. Entrada é um kg de alimento não-perecível

Evento beneficente será na rua do Engenho, em frente ao campo de futebol do bairro. Foto Divulgação

Neste domingo (24), a partir do meio-dia, o Parque Miguel Mirizola, em Cotia, recebe o 1º Mirizola Hip Hop Festival, que vai acontecer na Rua do Engenho, s/n° em frente ao Campo de Futebol do bairro.





O festival, organizado pela assessora de eventos Camila Soares, terá a participação de diversos artistas do rap nacional, entre eles, Mano Axé e um time de peso de atrações femininas com Lauren, Nega Beth, Poeta Dea da Sul, Love Dreams, Rosana Reis e Sophia Oasis.





Artistas de Cotia e região também subirão no palco, entre eles, os grupos Os Humilds, Servidores do Rap e os mcs Triunfo Rap Nacional e Jg Loko.





Além da parte musical, o evento traz workshop de break com Preto F e B.boy Turbo Dance, sorteio de brindes, batalha de MCs e microfone aberto.





O evento é gratuito e aberto ao público. A organização pede apenas a ajuda de um quilo de alimento não-perecível.