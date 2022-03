Escola municipal de Cotia é alvo de vandalismo; unidade pede reforço na segurança

Secretaria de Educação lamentou o ocorrido e disse que vai repor os materiais "que foram perdidos para o vandalismo"





Caso ocorreu na EM Chácara Cantagalo, no Jd do Engenho. Fotos enviadas ao Cotia e Cia





A Escola Municipal Chácara Cantagalo, localizada no Jardim do Engenho, em Cotia, foi alvo de vandalismo neste final de semana. Funcionários chegaram na manhã desta segunda-feira (28) na unidade e se depararam com materiais destruídos, computadores quebrados e portas de armários danificadas.







Imagens encaminhadas ao Cotia e Cia mostram as salas de aula com tintas e outros materiais escolares, como mochilas, esparramados pelo chão. Mãe de um aluno do Jardim II, Fernanda Maria de Jesus se sentiu indignada com a situação. Imagens encaminhadas aomostram as salas de aula com tintas e outros materiais escolares, como mochilas, esparramados pelo chão. Mãe de um aluno do Jardim II,se sentiu indignada com a situação.





“Os materiais foram todos destruídos. O computador novo que elas [professoras] fazem as atividades das crianças foi destruído. Não tem uma câmera, não tem vigilância, não tem como saber quem foi”, relata.









Em contato por telefone, o diretor da escola, Luís Carlos, explicou que registrou um Boletim de Ocorrência e também que enviou um comunicado para a Guarda Civil Municipal (GCM) para pedir reforço na segurança. De acordo com ele, há muito tempo a unidade não passava por essa situação e, mesmo diante do ocorrido, as aulas e a rotina da escola não foram afetadas.





“Em consideração às famílias, a gente está mantendo as aulas, as refeições e fazendo a limpeza com as crianças na escola”, disse.





Em nota enviada ao Cotia e Cia, a Secretaria Municipal de Educação reforçou que nada foi furtado e que os materiais destruídos foram de papelaria, como massinha de modelar, tintas e jogos pedagógicos. Acrescentou também que vai providenciar a reposição dos materiais perdidos.





"A Secretaria Municipal de Educação lamenta profundamente que pessoas má intencionadas e de má índole entrem na escola pública e estraguem os materiais que são usados pelas crianças. Os maiores prejudicados, neste caso, são os alunos, que até a reposição, ficarão sem poder utilizar esses materiais perdidos para o vandalismo", concluiu.