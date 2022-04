Confira lista de convocação de auxiliares de classe em Cotia

São 36 nomes no total





(CONFIRA AQUI) - a lista com os nomes está na parte de Recursos Humanos. A Secretaria de Educação de Cotia divulgou a 3ª lista de convocação para assinatura de contratação temporária de auxiliares de classe. A lista está publicada no Diário Oficial





São 35 nomes no total. Os interessados deverão comparecer no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura no período de três dias úteis a partir de 18/04/2022 para retirarem a relação de documentos exigidos para a contratação, que deve ocorrer no prazo de 15 dias corridos.





O Departamento de Recursos Humanos fica na rua Jorge Caixe, 306, 3º andar, no Jardim Nomura.