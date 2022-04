Cartão TOP diz que aguarda negociação para ser implantado em ônibus de Cotia

Em nota enviada ao Cotia e Cia, empresa também afirmou que passageiros que usam o cartão BOM em Cotia “continuam com benefício de integração com os ônibus intermunicipais”

Foto: Divulgação / Cartão TOP





A Autopass, empresa responsável pela gestão do Cartão TOP, disse que a implantação do sistema de tecnologia nos ônibus que fazem as linhas municipais de Cotia está em negociação.





(veja abaixo o que diz o TOP sobre a integração com ônibus intermunicipais) e também porque algumas empresas só fazem o pagamento do transporte via cartão TOP [VEJA AQUI]. Sem o serviço, passageiros que utilizam o transporte público municipal se sentem prejudicados, pois não conseguem fazer integração





Em nota enviada ao Cotia e Cia nesta sexta-feira (29), a Autopass informou que “aguarda uma posição final [da Viação Raposo Tavares] para iniciar a implantação da solução do cartão TOP nas linhas do município”. A reportagem não conseguiu fazer contato com a Viação Raposo.





A empresa gestora do TOP ainda afirmou que os passageiros que usam o cartão BOM em Cotia “continuam com benefício de integração com os ônibus intermunicipais”.





“O cartão TOP, assim como era o BOM, é destinado para o transporte das linhas intermunicipais da Região Metropolitana e da CPTM e Metrô e quando há interesse da operadora de transporte responsável nos municípios, o TOP também pode ser usado para embarque nas linhas municipais”, explicou.





Os passageiros das linhas municipais de Cotia continuam podendo fazer recarga no cartão BOM e a lista de locais para compra de créditos pode ser consultada AQUI.