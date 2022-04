1ª Caminhada Inclusiva em Cotia busca dar visibilidade às pessoas com deficiência

Evento vai acontecer no dia 30 de abril, no Parque Tereza Maia





O Instituto de Apoio à Mães de Especiais (IAME) com apoio da Clínica Vivere vão realizar, no dia 30 de abril, a 1ª Caminhada Inclusiva em Cotia. O evento, que será aberto ao público em geral, começará às 9h no Parque Tereza Maia, na Vila Santo Antônio, na Granja Viana.





A iniciativa tem como objetivo dar visibilidade às causas das pessoas com deficiência para chamar atenção do poder público em relação às políticas públicas de inclusão em todas as esferas.





A atividade também busca conscientizar sobre a importância da pessoa com deficiência nas práticas esportivas e no que diz respeito à igualdade de direitos.





“O processo de inclusão social é uma luta constante das minorias em prol da efetivação do princípio da equidade que garante a todos os cidadãos os mesmos direitos e as mesmas oportunidades, respeitando as diferenças e levando em consideração a diversidade humana e as suas especificidades”, explica a organização da Caminhada.





Para a Caminhada Inclusiva ocorrer dentro do planejado, os organizadores pedem a contribuição de água, brindes, entre outros itens. Para mais informações de como contribuir e pra conhecer o projeto entrar com contato com a Luciane Bonfim (IAME)





Celular: (11) 96610-8060





Doações via pix









PROJETO DE LEI DA CAMINHADA





Na sessão ordinária desta terça-feira (5), os vereadores aprovaram, por 14 votos, um projeto de lei que institui e inclui no Calendário Oficial de Eventos do Município o ‘Dia da Caminhada Inclusiva’, a ser celebrado anualmente em abril, mês da conscientização do autismo.





De autoria do vereador Luís Gustavo Napolitano (PSD), o objetivo da propositura “é promover a visibilidade das causas relacionadas às Pessoas com Deficiências (PCDs) e conscientizar a população sobre a importância da sua inclusão no esporte”.