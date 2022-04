Suspeitos de assaltar restaurante de comida japonesa em Cotia são presos

Crime ocorreu no dia 11 de abril e foi registrado por câmeras de segurança; veja

Imagens do roubo foram registradas por uma câmera de segurança





suspeitos de assaltar o restaurante de comida japonesa Toki Sushi, localizado no Parque Bahia, em Cotia, foram presos na manhã de quinta-feira (28). O crime ocorreu no dia 11 de abril. A dupla roubou R$ 5,8 mil. As imagens foram registradas por uma câmera de segurança do estabelecimento [VEJA ABAIXO]. Dois homens, um de 32 e outro de 33 anos,localizado no Parque Bahia, em Cotia, foram presos na manhã de quinta-feira (28). O crime ocorreu no dia 11 de abril.As imagens foram registradas por uma câmera de segurança do estabelecimento













Policiais civis de Cotia realizaram o cumprimento de mandados de prisão preventiva contra os dois indivíduos. Os suspeitos foram encaminhados à Cadeia Pública da cidade, onde permaneceram à disposição da Justiça.





De acordo com informações do Portal Viva, durante as buscas nas residências, os policiais localizaram as roupas usadas no momento do crime (uma camiseta estampada e um tênis preto). Também foram localizados um revólver azul, com fita isolante preta, um celular e uma máquina de cartões do Mercado Pago.





O ASSALTO





Pelas imagens da câmera de segurança registradas no dia do crime, é possível ver a gerente financeira do restaurante fazendo o fechamento semanal e separando o dinheiro para o pagamento de comissões para funcionários. Neste momento, a dupla de criminosos entra no local e, mediante uso de arma de fogo, efetua o roubo.





Um dos bandidos fica parado na porta enquanto o outro pega o valor em dinheiro. Nas imagens é possível ver um homem que também foi vítima do crime. Ele foi identificado como marido da gerente financeira.





Durante o assalto, um dos criminosos teria perguntado “cadê a peça”, se referindo ao revólver da vítima. Eles sabiam que o homem possuía arma de fogo cadastrada. Tudo indica que a dupla já tinha informações sobre o marido da gerente e também do dia em que ela fazia o fechamento semanal do estabelecimento.