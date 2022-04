Shopping Granja Vianna tem programação especial para autistas neste final de semana

Confira a programação de atividades desenvolvida pelo shopping em parceria com a Prefeitura de Cotia



Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia







Sábado (2 de abril) é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, data criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) com o objetivo de levar informação à população para reduzir a discriminação e o preconceito contra as pessoas que apresentam o Transtorno do Espectro Autista (TEA).





Pensando nisso, o Shopping Granja Vianna, em parceria com a Prefeitura de Cotia, preparou uma programação com atividades voltadas para a inclusão, bem-estar e conforto das pessoas com TEA. As atividades ocorrem neste final de semana (02 e 03 de abril), batizado de ‘Fim de Semana Azul’.





Haverá uma ‘Sessão Azul de Cinema’ gratuita com o filme Tarsilinha, no dia 3, às 11h. As pessoas com TEA terão direito a um acompanhante. A sessão é exclusiva para cadastrados na CIPTEA – Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista – e o Fundo Social (FS) iniciou o contato para a retirada das pulseiras na sede do FS.





“Tudo está sendo feito com muito carinho, com um olhar de inclusão de verdade. Agradecemos a parceria do Shopping Granja Vianna que teve a sensibilidade de apoiar esta iniciativa tão importante”, disse Ângela Maluf, vice-prefeita e Secretária dos Direitos Humanos, Cidadania e da Mulher.





Para a realização do Fim de Semana Azul houve uma capacitação sobre autismo para colaboradores do shopping e para comerciantes de Cotia, nos dias 25 e 26/02. O treinamento foi ministrado pela especialista em neurodesenvolvimento e professora da Universidade Mackenzie, Nádia Giaretta.





Programação “Fim de Semana Azul” – Dia Mundial de Conscientização do Autismo [2 de abril]





Shopping Granja Vianna - Rodovia Raposo Tavares, 23.500 (sentido SP). Tel. (11) 4613-9001





Dia 2 (sábado)





Das 11h às 13h: Hora do Silêncio: O shopping estará em silêncio para conforto dos autistas e suas famílias





14h: Som na Praça – Minuto de Silêncio + Menção dos Artistas da Praça pela causa Autista (apresentação de músicas calmas)





Das 15h às 15h30: Sessão de fotos com a Turma da Mônica





Dia 3 (domingo)





11h: Sessão Azul de Cinema – Filme: Tarsilinha (Cinemark/200 pessoas: Autista + 1 responsável).