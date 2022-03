Vacinação contra Covid-19 é prejudicada em UBS de Cotia após geladeira apresentar problema

UBS do Pq Turiguara, em Cotia. Foto: Reprodução / Google imagens

Segundo a coordenação técnica da Saúde, problema já foi sanado e vacinação vai seguir normalmente nesta quinta-feira (3)

Usuários da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Parque Turiguara, em Cotia, tiveram problemas para receber a vacina contra a Covid-19 nesta quarta-feira (2).





Raquel Silva foi levar sua filha de 7 anos para receber a segunda dose, mas chegando na unidade, foi informada que não teria como vaciná-la. “Me disseram primeiro que o posto de saúde estava em reforma. Depois, fiquei sabendo que a geladeira tinha estragado e prejudicado as vacinas. Minha filha ficou sem tomar a segunda dose, vou ver se consigo levá-la em outro posto amanhã”, disse.





Raquel fez a denúncia para a Ouvidoria Digital da Prefeitura de Cotia relatando o problema. Em mensagem de texto, a Ouvidoria disse que entrou em contato com a equipe da coordenação técnica da Secretaria de Saúde e foi informada que realmente a UBS do Turiguara passou por reforma neste final de semana.





A Ouvidoria disse também que houve um problema com a geladeira que armazena as vacinas, mas ressaltou que foi um “problema pontual” e que já foi sanado. “Já foi feita a manutenção na geladeira e amanhã teremos vacina na unidade.”





Cotia e Cia pediu um posicionamento para a Secretaria Municipal de Saúde e questionou se as vacinas chegaram a estragar, por conta do problema com a geladeira. Assim que houver retorno, será acrescentado aqui.





O contato digital da Ouvidoria da Prefeitura de Cotia é (11) 94468-0134 (WhatsApp)