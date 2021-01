PS do Hospital de Cotia deve atender apenas de portas fechadas a partir de fevereiro, segundo funcionários

Saúde



Profissionais da unidade relataram que, com a mudança, os atendimentos via Pronto-socorro podem passar a ser apenas por transferência ou quando os pacientes forem encaminhados por ambulâncias; Secretaria de Estado da Saúde não comentou o caso



Entrada do PS do HRC. Foto: Neto Rossi / Cotia e Cia









Caso a mudança se concretize, os atendimentos pré-hospitalares presenciais acontecerão apenas nas unidades de pronto atendimento (UPA) de Cotia.



Cotia e Cia questionou a Secretaria de Estado da Saúde para saber mais informações sobre essa mudança e entender, de fato, o motivo dela.



Dois dias depois, a pasta apenas informou que o PS do hospital está atendendo normalmente, mas não comentou se isso vai mudar a partir do dia 1º de fevereiro.



A reportagem retornou mais uma vez o contato com a secretaria na manhã desta quarta-feira (20), mas até o prazo estipulado, não houve retorno.



Sobre as demissões, a pasta também não quis comentar.



Procurado, o Seconci também não retornou o nosso contato até a conclusão desta reportagem.





Reportagem de Neto Rossi

A partir do dia 1º de fevereiro, o Pronto-socorro do Hospital Regional de Cotia (HRC) deve passar a atender apenas com as portas fechadas. Isso significa que os atendimentos presenciais poderão não ocorrer mais, a não ser em casos de transferências ou quando os pacientes forem encaminhados em ambulâncias.A medida, segundo funcionários da unidade ouvidos pelo, também valerá para o Pronto-socorro Ginecológico, ou seja, o hospital realizará o parto, mas não o pré-atendimento das gestantes.De acordo com os profissionais do HRC, a mudança ocorrerá porque o governo de São Paulo teria reduzido o valor do contrato com o Seconci, entidade responsável pela gestão da unidade em parceria com o estado.Segundo informações de fontes de dentro do hospital, alguns funcionários já começaram a ser demitidos.