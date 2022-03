Prefeitura e Thermas da Mata vão se reunir para tratar do trânsito na Estrada do Morro Grande

Moradores relataram transtornos em razão do trânsito na via neste final de semana

Moradores levaram até duas horas para chegar em suas residências devido ao trânsito caótico na Estrada do Morro Grande. Imagens enviadas ao Cotia e Cia





Estrada do Morro Grande, em Cotia. Moradores da região levaram até duas horas para conseguir chegar em suas casas devido à enorme quantidade de veículos que tinham como destino o parque aquático Thermas da Mata (VEJA AQUI). O final de semana foi marcado por transtornos na





“Me deparei com um trânsito iniciando na UPA do Atalaia, onde fiquei no trajeto por quase duas horas, até chegar ao meu destino final que é em um condomínio ao lado do Thermas. Um calor insuportável e a minha gasolina indo toda pro saco”, disse a moradora Monique Barbosa de Carvalho.





“Levei uma hora e vinte minutos do posto de saúde [do Atalaia] até o Thermas. O trânsito só fluiu depois do parque”, relatou a moradora Sheila Martins.









Diante de tantas reclamações, a Secretaria de Transportes e Mobilidade de Cotia disse ao Cotia e Cia, no final da tarde desta segunda-feira (28), que vai se reunir na quarta-feira (2) com representantes do Thermas da Mata para tratar do assunto. Leia abaixo