Roubo de veículos aumenta 40% em Cotia no mês de janeiro

Furto de veículos também subiu quando comparado com janeiro de 2021; confira as demais estatísticas divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública de SP

Imagem ilustrativa / Reprodução





A cidade de Cotia registou, no mês de janeiro de 2022, 21 roubos de veículos. O número é 40% superior ao mesmo mês do ano anterior, quando o município teve 15.





O número de furtos de veículos também subiu no mesmo período. No primeiro mês deste ano foram 33, enquanto que em janeiro de 2021 foram contabilizados 24 – um aumento de 37,5%.





O total de roubos em geral, por outro lado, teve queda de 22% (118 em janeiro de 2021 e 92 em janeiro de 2022). Já a quantidade de furtos em geral subiu 34,8% no mesmo período.





Outros indicadores, como homicídio, tentativa de homicídio e latrocínio não tiveram registros. Estupros foram registrados dois.





As estatísticas foram divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) na última sexta-feira (25). Os números são contabilizados a partir dos boletins de ocorrência registrados nas delegacias do município.