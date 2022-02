Trânsito causado pelo Thermas da Mata traz problemas para moradores da região

Moradores disseram ao Cotia e Cia que levaram cerca de duas horas da UPA do Atalaia até o parque aquático, neste domingo (27); Thermas inaugurou mil novas vagas de estacionamento e aumentou em 40% a capacidade de público devido à nova atração deste final de semana

Trânsito na Estrada do Morro Grande causado pelo parque aquático Thermas da Mata. Imagens foram enviadas ao Cotia e Cia





Monique Barbosa de Carvalho mora ao lado do parque aquático Thermas da Mata, em Cotia. Neste domingo (27), ela deu uma saída para fazer algumas compras para a sua casa. Mas o que ela não esperava era o transtorno que enfrentaria na Estrada do Morro Grande, na volta.





Me deparei com um trânsito iniciando na UPA do Atalaia, onde fiquei no trajeto por quase duas horas, até chegar ao meu destino final que é em um condomínio ao lado do Thermas. Um calor insuportável e a minha gasolina indo toda pro saco









Sheila Martins também enfrentou o mesmo problema. Seu destino era o distrito de Caucaia do Alto e, para tentar fugir do trânsito da rodovia Raposo Tavares, fez o caminho pela Estrada do Morro Grande. Só que estava pior.





“Levei uma hora e vinte minutos do posto de saúde [do Atalaia] até o Thermas. O trânsito só fluiu depois do parque”, explica.





Estrada do Morro Grande. O dia ensolarado, em pleno carnaval e uma foram os fatores que contribuíram para o trânsito caótico na via. Assim como Monique e Sheila, dezenas de moradores relataram nas redes sociais, neste domingo, o transtorno que enfrentaram na. O dia ensolarado, em pleno carnaval e uma nova atração do Thermas da Mata foram os fatores que contribuíram para o trânsito caótico na via.













Um vídeo enviado ao Cotia e Cia neste domingo mostra a fila de carros na estrada, bem em frente à UPA do Atalaia. “Tem que denunciar isso daí. Precisa resolver”, diz o morador do Jardim Ísis que fez as imagens. Veja abaixo













“Estou revoltada. Eles podem muito bem fazer outras entradas e administrar essa questão. Oque não dá é nós, moradores, ficarmos passando por esse tipo de situação. Não tem suporte para colocar o tanto de gente que eles querem. Falta mão de obra qualificada e muita organização”, desabafa Monique.





CAPACIDADE ESGOTADA





O Thermas da Mata inaugurou, neste sábado (26), uma nova atração, chamada de ‘Praia da Mata’, que conta com uma área de imersão de praia paradisíaca com águas cristalinas e quentes. A expectativa, segundo o parque, era de um aumento de até 40% na capacidade de público. Ainda segundo o parque, mil novas vagas de estacionamento foram inauguradas no final de semana.





Às 12h30 de ontem, em suas redes sociais, o Thermas postou uma informação dizendo que a capacidade do parque estava esgotada e que não tinha mais disponibilidade de ingressos e agendamentos.





Cotia e Cia fez contato com o Thermas da Mata na manhã desta segunda-feira (28) e pontuou as questões trazidas pelos moradores nesta reportagem. Assim que houver um posicionamento, será acrescentado aqui.





Procurada, a Prefeitura de Cotia disse que vai tentar retornar ainda hoje o nosso contato. Devido ao Carnaval, o setor público só volta ao expediente após as 12h desta quarta-feira (2).