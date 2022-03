Festa do Peão de Cotia vai exigir passaporte da vacina

Organizadores também recomendam uso de máscaras durante a festa; evento começou a vender 2º lote de ingressos; confira

Foto: Divulgação / Festa do Peão de Cotia





ue vai acontecer entre os dias 1º e 10 de abril, já começou a vender o 2º lote de ingressos no site do evento. O valor único da pista é de R$ 66 (R$ 60 do ingresso e mais R$ 6 de taxa). É permitida a aquisição de até dez ingressos por pessoa. A Festa do Peão de Cotia, q, já começou a vender o. O valor único da pista é de. É permitida a aquisição de até dez ingressos por pessoa.





Já o ingresso do camarote Vip Gold está no 3º lote de venda no valor de R$ 198 (R$ 180 + R$ 18 de taxa). Também é permitida a aquisição de dez ingressos por pessoa. O ingresso garante acesso a área VIP exclusiva do camarote (somente durante o show), balada exclusiva após o show e banheiros e bares exclusivos.





Confira abaixo o calendário dos shows





01/04 – Henrique e Juliano





02/04 – Zé Neto e Cristiano





07/04 – Tarcísio do Acordeon , João Gomes





08/04 – Gustavo Miotto, Maiara e Maraisa





09/04 – Jorge e Mateus





10/04 – Rafinnha BIG LOVE, Marcynho Sensação





Popularmente conhecido como Rodeio de Cotia, o evento ocorrerá no Estádio Municipal de Cotia, localizado na Rua Nelson Raineri, 80, Jardim Vista Alegre. A programação de shows vai contar com uma lista de artistas musicais considerados grandes atrações do mundo sertanejo. A estrutura do evento é 100% coberta, com praça de alimentação, estacionamento, acesso facilitado e camarotes.





Passaporte da Vacina





A Festa do Peão de Cotia vai seguir os protocolos sanitários exigidos pelo Governo do Estado de São Paulo. Com isso, será obrigatório apresentar no ato da entrada para acesso ao evento, além do ingresso e documento original (RG ou CNH), o comprovante abaixo:





Carteirinha de vacinação com mais de 15 dias da 2º dose ou dose única, podendo ser física ou digital (Aplicativos “Conecte SUS”, “Poupatempo Digital” ou “E-Saúde SP”).





“Solicitaremos que os clientes utilizem a máscara de proteção sempre, seu uso segue obrigatório”.