Idosos com mais de 80 anos receberão 4ª dose da vacina contra Covid-19 em SP

Foto: Reprodução / Prefeitura de Cotia

O governador de São Paulo, João Doria, anunciou nesta quarta-feira (16) a aplicação da quarta dose da vacina de Covid-19 para os idosos acima de 80 anos de idade. A imunização é uma recomendação do Comitê Científico da Covid no Estado e começa no próximo dia 21 de março em todo o Estado.





“A ampliação da campanha de vacinação é uma importante decisão tomada pelo Governo do Estado de São Paulo. Com a confiança e o amparo do Comitê Científico avançamos para a quarta dose. A recomendação é que todos os imunizantes disponíveis na rede poderão ser aplicados nesta nova etapa”, afirmou Doria.





O Comitê levou em consideração na decisão o alto índice de mortalidade entre os idosos desta faixa etária durante a circulação da variante Ômicron, que foi superior aos óbitos ocorridos nos dois outros picos da pandemia em 2020 e 2021.





Estarão aptos a receber a quarta dose cerca de 900 mil idosos, desde que tenham recebido a dose de reforço (3ª dose) com um intervalo de quatro meses.