Festa do Peão de Cotia confirma outros artistas como atrações

Tradicional Rodeio de Cotia será realizada entre os dias 1 e 10 de abril





Depois de confirmar Dj Alok e Gustavo Mioto como atrações para o dia 8 de abril, a Festa do Peão de Cotia divulgou nesse final de semana que no dia 9 de abril foi confirmado Jorge e Mateus, além disso no dia 2 de abril o show principal será de Zé Neto e Cristiano.





Veja abaixo o calendário com shows confirmados até o momento:





2 de abril - Zé Neto e Cristiano

8 de abril - Jorge e Mateus

9 de abril - Dj Alok e Gustavo Mioto









A Festa do Perão 2022 vai exigir comprovante de vacinação contra a Covid-19, a prefeitura informou o Cotia e Cia que exigirá o cumprimento dos protocolos vigentes na ocasião do evento, “caso haja condições de segurança sanitária para sua eventual realização”.

Caso você tenha comprado o ingresso para o evento de 2020 poderá realizar a troca do ingresso para este ano, a informação foi divulgada pelo site oficial do evento. Apesar de não ter sido divulgado oficialmente, o valor do ingresso deste ano deve ser de R$ 50 a R$ 70.



Vale lembrar que o evento, segundo os organizadores está confirmado entre os dias 1 e 10 de abril, a edição do Rodeio de Cotia não ocorreu em 2020 e em 2021 em razão da pandemia do coronavírus. O local do evento em 2022 ainda não foi divulgado.